У міськраді Бучі проходять обшуки /

Прокуратура спільно з СБУ проводить обшуки в приміщенні Бучанської міської ради. Про це "Громаді Приірпіння" повідомили джерела в прокуратурі області.

"Співробітники СБУ стоять на вході в кабінети міської ради і нікого не пускають. На дверях написано "Входу немає». Співробітники СБУ в масках і з автоматами. Про причини обшуків не говорять радять звертатися в прес-службу ", - повідомила з місця події журналістка "Громади Приірпіння" Олена Жежера.

"При цьому ЦНАП (центр надання адміністративних послуг, - ред.), розташований на першому поверсі, працює в штатному режимі", - додала Рябчук.

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Як повідомляв УНІАН, вчора прокуратура Київської області спільно з СБУ провела низку обшуків у службових осіб управління інфраструктури КОДА у зв'язку з перевіркою наявної інформації про корупційні схеми видачі дозвільних документів на право обслуговування низки маршрутів пасажирських перевезень.