У чиновників Київської ОДА проводяться обшуки через корупційні схеми – прокуратура

Прокуратурою Київської області спільно з СБУ проводиться ряд обшуків у службових осіб управління інфраструктури КОДА у зв’язку з перевіркою наявної інформації про корупційні схеми видачі дозвільних документів на право обслуговування ряду маршрутів пасажирських перевезень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

За матеріалами Служби безпеки України, посадові особи управління інфраструктури КОДА протягом 2015-2016 років розробили протиправну схему видачі дозвільних документів на право обслуговування ряду приміських автобусних маршрутів загального користування підконтрольним їм автомобільним перевізникам та афілійованим із ними структурам, які фактично не відповідали кваліфікаційним вимогам конкурсу.

Читайте такожЧиновників запорізької мерії підозрюють в передачі секретних даних бойовикам

«З метою викриття та фіксації протиправної діяльності, прокуратурою Київської області спільно з СБУ проведено ряд обшуків в службових приміщеннях Управління інфраструктури КОДА та в помешканні фігурантів кримінального провадження. На даний час проведення слідчих дій триває», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що про результати досудового розслідування громадськість буде поінформована додатково.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники управління СБУ в Запорізькій області з ранку 1 серпня проводять обшуки в приміщеннях мерії Запоріжжя. Факт обшуків підтвердив представник управління СБУ в регіоні Сергій Левченко. У той же час, у відомстві поки не повідомляють, що саме інкримінують посадовцям мерії і що шукають у будівлі.

«Дійсно ми, СБУ, проводимо обшуки в рамках кримінального провадження за постановою слідчого судді. Поки тривають слідчі дії», – повідомив Левченко.