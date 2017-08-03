У львівському храмі Петра і Павла виступив найбільший у світі лондонський рок-хор (відео)

10:56, 03 серпня 2017
Суспільство
421 0

В Україну співочий колектив приїхав вперше і за власний кошт.

Лондонський хор не поїхав у Диснейленд заради Львова / Кадр з відео 1+1

У львівському храмі Петра і Павла виступив найбільший у світі лондонський рок-хор. Його керівник хору - українка Христина Дмитрик, родом із Тернополя, але уже вісімнадцять років живе у Лондоні. Сама вона була учасницею "Голосу країни".

Читайте такожВ Одесі чеський скрипаль-віртуоз Шпорцл дав концерт у трамваї під час руху (відео)

В Україну співочий колектив приїхав вперше і за власний кошт. У хористів був вибір провести концерт в Діснейленді, однак перевагу вони надали Львову. Концерт рок-хору благодійний, у підтримку дітей-сиріт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #рок-хор у Львові