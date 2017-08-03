У львівському храмі Петра і Павла виступив найбільший у світі лондонський рок-хор (відео)
10:56, 03 серпня 2017Суспільство
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В Україну співочий колектив приїхав вперше і за власний кошт.
Лондонський хор не поїхав у Диснейленд заради Львова / Кадр з відео 1+1
У львівському храмі Петра і Павла виступив найбільший у світі лондонський рок-хор. Його керівник хору - українка Христина Дмитрик, родом із Тернополя, але уже вісімнадцять років живе у Лондоні. Сама вона була учасницею "Голосу країни".
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В Україну співочий колектив приїхав вперше і за власний кошт. У хористів був вибір провести концерт в Діснейленді, однак перевагу вони надали Львову. Концерт рок-хору благодійний, у підтримку дітей-сиріт.
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