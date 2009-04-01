Патріарх Московський і всієї Русі проведе в Україні близько тижня

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил перебуватиме з архіпастирським візитом в Україні близько тижня.

Про це кореспонденту УНІАН в Москві повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Юрій БОГУЦЬКИЙ після зустрічі з Кирилом.

Він нагадав, що патріарх Московський прибуде до Києва 27 липня поточного року - напередодні дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

За його словами, потім патріарх хоче відвідати Херсонес, де хрестився князь Володимир, далі Донецьк – Святогірська лавра, потім Почаїв (Тернопільська область) - Свято-Успенска Почаївска Лавра.

«Візит буде носити церковний і пасторський характер, хоча передбачаються зустрічі з вченими. Його святість підкреслив, що жодним чином він не хотів би, щоб якісь політичні моменти були під час візиту», - наголосив Ю.БОГУЦЬКИЙ, нагадавши, що візит відбуватиметься напередодні президентських виборів.

«Терміни будуть визначатись… Почаївська Лавра святкує свій ювілей 4 серпня, так що цей візит триватиме близько тижня, хоча точні дати будуть визначатись», - додав він.

Ю.БОГУЦЬКИЙ також зауважив, що для України приїзд патріарха Московського і всієї Русі має дуже велике значення. Крім того, він додав, що це буде перший закордонний візит Кирила.

Як повідомляв УНІАН 30 березня митрополит Володимир провів зустріч зі патріархом Московським і всієї Русі Кирилом, під час якої передав офіційне запрошення відвідати Київ з архіпастирським візитом.

Під час переговорів було вирішено, що патріарх Кирил прибуде до столиці України 27 липня поточного року - напередодні дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.