Бойфренда співачки Даші Астаф’євої посадили під домашній арешт

Солом'янський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу бойфренду співачки Даші Астаф’євої Артему Кіму, якого нещодавно затримали детективи НАБУ. Кіма вирішили посадити під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Про це з посиланням на прокурора САП Сергія Козачину, який представляв в суді сторону обвинувачення, повідомила "Українська правда".

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За його словами, Кім також носитиме електронний браслет.

Крім цього, на Артема поклали низку зобов'язань. Зокрема - прибувати до суду за першим викликом, здати паспорти для виїзду закордон, повідомляти слідчих та суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження та свідками.

Зазначається, що у залі був присутній батько Артема – колишній в.о. президента "Енергоатому" Віссаріон Кім.

Даша Астаф'єва, якій саме цього дня виповнилося 32 роки, до суду не прийшла.

Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ разом зі Спеціальної антикорупційної прокуратурою затримали підприємця Артема Кіма, якого раніше українська співачка і зірка Playboy Даша Астаф'єва представила як нового бойфренда. Сина колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" та Южно-Української АЕС підозрюють у розкраданні 27 млн грн "Енергоатому".