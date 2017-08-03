Арешт бойфренда зірки Playboy Астаф'євої: підприємцю загрожує до 12 років в'язниці

Детективи НАБУ разом зі Спеціальної антикорупційної прокуратурою затримали підприємця Артема Кіма, якого раніше українська співачка і зірка Playboy Даша Астаф'єва представила як нового бойфренда.

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Як повідомляє "Українська правда", сина колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" та Южно-Української АЕС підозрюють у розкраданні 27 млн грн "Енергоатому".

НАБУ раніше повідомило, що 2 серпня був затриманий підозрюваний у цій справі, однак ім'я затриманого не називають.

Злочин кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу.

Слідчі вважають, що затриманий, використовуючи родинні зв'язки з колишнім гендиректором "Южно-Українська АЕС" (входить до складу "Енергоатом"), протягом 2012-2014 років сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах по закупівлі електрощитового обладнання, які проводила АЕС.

Внаслідок того, що обладнання було поставлено за завищеними цінами, інтересам держави було завдано збитків на 27 мільйонів гривень.

Крім затриманого 2 серпня, у цьому виробництві 13 особам вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 205 КК України.

П'ятеро підозрюваних оголошені у національний та міжнародний розшук.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до реалізації корупційної схеми.

Відзначається, що запобіжний захід Кіму оберуть 3 серпня, зараз ведуться слідчі дії. Поряд з цим відомо, що підприємцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Даша Астаф'єва та Артем Кім не приховували своїх відносин, проте на даний момент модель поки ніяк не прокоментувала ситуацію.