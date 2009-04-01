Начальник управління втік на пенсію через справу «повії проти міліції»

У Львові заарештовано трьох міліціонерів з управління по боротьбі з торгівлею людьми за вимагання хабарів від повій.

Як повідомили у прес-центрі Управління СБУ у Львівській області, до Служби безпеки України із заявою про систематичне вимагання хабарів працівниками спеціального підрозділу міліції за непритягнення до відповідальності за заняття проституцією звернулася група жінок - жительок міста Львова.

Як повідомили у прес-центрі, підписи під заявою в СБУ, в якій зазначалося, що працівники Управління по боротьбі зі злочинами, пов‘язаними з торгівлею людьми, Головного управління МВС України у Львівській області вимагають щомісяця сплачувати їм хабарі, поставили шість «жриць кохання», які не витримали щораз більших поборів від правоохоронців.

«Оскільки у схемі вимагання та отримання хабарів було задіяно відразу кілька посадовців-міліціонерів – для її викриття та документування було розроблено відповідну багатоступеневу операцію, - розповіли в УСБУ. - В результаті комплексу проведених оперативних заходів, співробітниками спецпідрозділу «К» (по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю) було затримано трьох співробітників Управління по боротьбі зі злочинами, пов‘язаними з торгівлею людьми, (УБЗПТЛ) ГУМВС у Львівській області". На даний час вони перебувають під вартою у Львівському слідчому ізоляторі. Матеріали по даній справі передані в прокуратуру Львівської області для проведення подальшого розслідування, повідомили у прес-центрі СБУ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник прокурора Львівської області Олег УЛИНЕЦЬ, «заарештовано начальника одного із секторів УБЗПТЛ та двох оперуповноважених. Оперуповноважених було затримано «на гарячому» під час отримання хабара в розмірі півтори тисячі доларів США та шести тисяч гривень. Було встановлено, що начальник сектору, в загальному підсумку, отримав більш як 300 тисяч гривень". Заступник прокурора при цьому відзначив: "На сьогоднішній день ми не маємо підстав затримувати начальника управління. Але слідство ведеться, встановлюються нові факти та епізоди по даній справі».

Заступник прокурора Львівської області поінформував, що за даним фактом кримінальна справа порушена відразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 368 ККУ (одержання хабара), яка передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, та ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем), передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років ув‘язнення.

«В ході розслідування вже встановлено, що заарештовані міліціонери займалися вимаганням коштів від повій, а це були щомісяця різні суми – від 1500 до 4000 доларів США від однієї особи, починаючи ще з 2007 року! Ми ведемо розслідування і викриваються все нові факти», - поінформував О.УЛИНЕЦЬ.

Начальник слідчого відділу прокуратури Львівської області Олександр ЧАЛИЙ, коментуючи УНІАН подробиці цієї справи, зазначив, що «міліціонери брали гроші від проституток у своїх службових кабінетах, прямо біля входу в приміщення УБЗПТЛ, що на вулиці Архипенка, 1 - практично у центрі Львова, а також в салонах власних автомобілів. Потерпілі у своїх показах також зазначили, що міліціонери змушували надавати сексуальні послуги їм та їхнім приятелям, влаштовуючи так звані «суботники».

«Начальник Управління по боротьбі зі злочинами, пов‘язаними з торгівлею людьми, Роман СКІРА відразу після затримання трьох співробітників звільнився на пенсію. Він поки що не є підозрюваним і не обвинувачений», - повідомив О.ЧАЛИЙ.

У канцелярії Управління по боротьбі зі злочинами, пов‘язаними з торгівлею людьми, кореспонденту УНІАН повідомили, що «Роман Володимирович СКІРА пішов на пенсію. Нового начальника ще не призначено, немає і виконуючого обов‘язки. Зі всіма питаннями - до заступника начальника управління Любомира ЩУТЯКА, але він перебуває у відрядженні в Києві до наступного тижня».

У відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, відмовилися від будь-яких коментарів по даній справі.

Водночас, начальник відділу із зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК категорично заперечив інформацію про затримання трьох співробітників управління, надану агентству у прокуратурі та СБУ.

«Затримано лише одного оперуповноваженого Управління по боротьбі з торгівлею людьми. Матеріали в прокуратурі», - заявив він у коментарі УНІАН, відмовившись від подальших роз’яснень.