На міжбанку долар, євро та рубль сьогодні «пішли навприсідки»

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2380/8,3245, на 11.00 звузився спред – 8,2400/8,3000, а на 12.00 цінові рівні знизилися до діапазону 8,2330/8,2870. На момент закриття ціни пішли вгору – 8,2600/8,2900 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», об 11.00 Національний банк оголосив ціну відсікання відносно валютної пари долар-гривня – 7,8000 на валютному аукціоні, що проводиться сьогодні.

Торги щодо російського рубля стартували котируваннями 0,2410/0,2450, на 11.00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 0,2415/0,2445, а на 12.00 звузився спред – 0,2410/0,2435. На момент закриття торгів котирування склали 0,2418/0,2438. На російському валютному ринку курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 33,9150 (+0,0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівнів 1,3241/1,3243, на момент закриття рівні продовжували залишатися в тому ж валютному коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8555/10,9755, на 11.00 ціни встановилися на значеннях 10,8581/10,9432, а на 12.00 пішли вниз – 10,8489/10,9261. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривні досягли рівнів 10,8845/10,9300.