На Київщині викрали бізнесмена... із його власного «Лексуса»

18:12, 01 квітня 2009
Суспільство
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Він повертався з церкви «Філадельфія»

У с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київській області невідомі особи викрали 46-річного бізнесмена, який є директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю, що займається реалізацією виробів металопрокату з титану.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у Київській області, 25 березня о 22.30 сестра бізнесмена побачила при в’їзді на подвір’я свого будинку його автомобіль марки "Лексус", двері якого були відчинені, працював двигун, але поряд з ним власника не було.

Як з‘ясували на даний час правоохоронці, бізнесмен є членом церкви «Філадельфія», з якої в той вечір повертався.

Наразі міліція просить всіх, хто міг бути свідком викрадення, або знає місце перебування чоловіка, повідомити це правоохоронним органам.

 

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