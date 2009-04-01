Сьогодні НБУ продав за спецціною більше 27 млн. доларів

18:46, 01 квітня 2009
Суспільство
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Купували 44 банки

На спецаукціоні, який відбувся сьогодні, 1 квітня, Національний банк України продав 27,224 млн. дол. за курсом 7,8 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, валюта реалізовувалася для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб-резидентів, а також фізичних осіб-резидентів – суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), які обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, одержаними в іноземній валюті.

В аукціоні взяли участь 44 банки.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми покупки на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безоплатній основі.

 

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