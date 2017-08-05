Російський гурт Uma2rman вирішив не виступати в Криму

Російська група Uma2rman не зможе виступити на закритті фестивалю «Extreme Крим – 2017» через хворобу соліста Володимира Кристовського, повідомляють кримські ЗМІ з посиланням на прес-службу фестивалю.

Музикант записав відеозвернення, в якому вибачився перед гостями фестивалю, передає Крим.Реалії.

«Вітаю, дорогі друзі. На жаль, з технічних причин ми не зможемо виступити на фестивалі «Extreme Крим – 2017». Але нам дуже б хотілося, повірте. Але я захворів, якась у мене ангіна, все горло рознесло, тому я просто, на жаль, не зможу виступити, і ніхто за мене не зможе заспівати. Ми вже хотіли Серьогу (гітариста Сергія Кристовський – КР) змусити, але він текстів не знає», – сказав Володимир Кристовський і висловив надію на те, що група зможе виступити на фестивалі в наступному році.

Фестиваль екстремальних видів спорту «Extreme Крим – 2017» проходить на узбережжі мису Тарханкут в анексованому Криму з 19 липня по 6 серпня.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

В українському МЗС 25 липня 2016 року опублікували звернення, в якому застерегли іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок у Крим.