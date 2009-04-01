Що їстиме армія - мають розібратися Прокуратура і СБУ

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що ситуація з продовольчим забезпеченням Збройних сил України повинна стати предметом розгляду Генеральної прокуратури і Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні журналістам.

За словами А.ГРИЦЕНКА, очолюваний ним комітет отримав чимало матеріалів, які свідчать про те, що на догоду конкретним посадовим особам, зокрема на рівні керівника Департаменту закупівель Міноборони, здійснюється витіснення одних представників цього бізнесу (йдеться про залучення комерційних фірм для організації харчування у військових частинах – УНІАН) та заведення до цієї сфери «своїх».

«Питання продовольчого забезпечення у Збройних силах вже давно могло б стати предметом розгляду Генпрокуратури і СБУ», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Водночас, він додав, що наявні матеріали про порушення комітет направив до цих правоохоронних органів.

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що в комітеті з нацбезпеки є інформація про те, що деякі проблеми з продовольчим забезпеченням в армії створюються навмисно для того, щоб стимулювати перегляд підписаних раніше угод на продовольче забезпечення та укладення нових контрактів.

За наявною в УНІАН від джерела у Міноборони інформацією, не виключено, що нещодавній факт отруєння курсантів у Харкові може бути пов’язаний зі спробами переділити між конкуруючими бізнесовими структурами ринок надання послуг щодо забезпечення військових частин харчуванням.