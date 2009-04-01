Пограбували відділення Ощадбанку в Запоріжжі

У Запоріжжі скоєно пограбування відділення Ощадбанка.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, «сьогодні вранці невідомий увійшов до одного з відділень банку у Жовтневому районі Запоріжжя, перестрибнув через стійку, що відокремлює відвідувачів від персоналу, і відкрито заволодів коштами у сумі 2 тис. 300 грн.»

Після скоєння злочину зловмисник зник у невідомому напрямі. Затримати його не вдалося.

Це відділення банку не мало охорони і не було обладнане відеокамерами.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня у Запоріжжі за один день були пограбовані відразу два відділення Ощадбанка у Ленінському і Шевченківському районах міста. Вони також не мали охоронців і не були обладнані ані сигналізацією, ані тривожною кнопкою.