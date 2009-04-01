Національному банку України вдалося погасити девальваційні очікування в суспільстві, що є однією з основних причин певної стабілізації курсу гривні до долара.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив виконавчий директор центру «CASE-Україна» Дмитро БОЯРЧУК.

“По суті, курс плаває, і він завжди коливатиметься в тих чи інших межах. Можна вважати, що на даний момент це балансовий рівень. Сьогодні торговий баланс вирівнявся, дефіцит не такий вже й великий, принаймні, не такий, як був рік тому, і це дає можливість утримувати валюту при плаваючому валютному курсі, – сказав Д.БОЯРЧУК. – Крім того, Нацбанку вдалося погасити девальваційні очікування в суспільстві і в бізнесі».

На запитання, як довго може продовжуватися така «відносна стабільність», Д.БОЯРЧУК відповів, що оскільки сьогодні курс є свого роду індикатором стану зовнішньоторговельного балансу, то саме даний чинник визначатиме його подальшу динаміку.

“Якщо дефіцит торгового балансу знову почне зростати, то валютний курс знову відреагує», – підкреслив Д.БОЯРЧУК.