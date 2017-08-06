На Чернігівщині провели незвичайний фестиваль "Мама-Африка" (фото)

В Україні більше тижня не спадала спека. Тому під пекучим, майже африканським сонцем, на Чернігівщині вирішили провести фестиваль Африки, передає 24 канал.

Фестиваль "Мама-Африка" проходить в Україні вперше. Ідея належить засновнику хутору "Обирок" Леоніду Кантеру. Чоловік багато подорожував по африканським країнам. За його словами, там його завжди гостинно зустрічали. Тепер він хоче продемонструвати і українську гостинність.

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На фестиваль приїхали африканці, які живуть в Україні.

"Ми шукали, деякі радили своїх друзів. Тобто ми обійшли всі посольства, представництва, які представлені в Україні. Ми об'їхали 25 українських вузів, де навчаються африканці, щоб просто познайомитися з громадами", – сказала програмний директор фестивалю "Мама-Африка" Катерина Мізіна.

Сьогодні, 6 серпня, третій, заключний день фестивалю. За цей час в гостях у "Мами-Африки" побували сотні українців.