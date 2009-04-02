Світові ціни на нафту знизилися
00:55, 02 квітня 2009Суспільство
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Закінчилися біржлві торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 1 квітня на провідних нафтових біржах знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у травні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 48,44 (-0,79) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 48,39 (-1,27) дол./бар.
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