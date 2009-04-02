Світові ціни на нафту знизилися

Закінчилися біржлві торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 1 квітня на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у травні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 48,44 (-0,79) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 48,39 (-1,27) дол./бар.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter