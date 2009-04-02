ВР стимулює альтернативні джерела енергії

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до деяких законів України” (щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 415 народних депутатів з 437 зареєстрованих в сесійній залі.

Завданням закону є стимулювання виробництва та впровадження енергозберігаючих технологій і використання альтернативних джерел енергії, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника за рахунок зменшення енергоємності виробництва, покращення платіжного балансу країни за рахунок скорочення споживання імпортних енергоресурсів.

Законом передбачається внесення змін до Земельного кодексу та законів “Про електроенергетику”, “Про плату за землю”, “Про оренду землі” та “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Запропонованими змінами передбачено: доповнення Земельного кодексу нормами, згідно з якими не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі будівництва та обслуговування об’єктів альтернативної енергетики, а ціна земельної ділянки, що продається для будівництва та обслуговування транспортної інфраструктури (в т.ч. об’єктів альтернативної енергетики), визначається з використанням методу капіталізації такої земельної ділянки;

Крім того, вносяться уточнення, що державна політика в електроенергетиці базується не лише на сприянні розвитку вітроенергетики, але всіх видів альтернативної енергетики; встановлюється для центрального органу виконавчої влади, який здійснює державне управління в електроенергетиці обов’язок щороку, не пізніше 31 березня, надавати Верховній Раді звіт про стан альтернативної енергетики та ефективність заходів стимулювання її розвитку.

Також встановлено обов’язок Національної комісії регулювання електроенергетики України формувати та вести реєстр об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії та обов’язок Національної комісії регулювання електроенергетики України під час затвердження інвестиційних програм власників електричних мереж повністю враховувати витрати на підключення до електричних мереж об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії та оприлюднювати інформацію щодо витрат на підключення до електричних мереж об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел.