Презентація з автограф-сесією скандального роману Петра Кралюка «Римейк»

2 квітня у Києві в рамках IV Весняного Київського книжкового ярмарку «Медвін» відбудеться презентація з автограф-сесією скандального роману Петра Кралюка «Римейк», приуроченого ювілею Миколи Гоголя. Проводить видавництво «Твердиня». Час: 12.00-13.00. Адреса: експоцентр «Спортивний», НУФВСУ, вул. Фізкультури, 1, метро «Республіканський стадіон» ( ауд. 209 ).

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