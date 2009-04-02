Презентація з автограф-сесією скандального роману Петра Кралюка «Римейк»
08:03, 02 квітня 2009Суспільство
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2 квітня у Києві в рамках IV Весняного Київського книжкового ярмарку «Медвін» відбудеться презентація з автограф-сесією скандального роману Петра Кралюка «Римейк», приуроченого ювілею Миколи Гоголя. Проводить видавництво «Твердиня».
Час: 12.00-13.00.
Адреса: експоцентр «Спортивний», НУФВСУ, вул. Фізкультури, 1, метро «Республіканський стадіон» ( ауд. 209 ).
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