Газпром перегляне стратегію у сфері скрапленого газу

ВАТ "Газпром" розгляне доцільність започаткування нових проектів у сфері виробництва скрапленого природного газу (СПГ) в умовах підвищення ризиків газового транзиту».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», правління компанії розглянуло питання про реалізацію стратегії щодо зміцнення позицій на світовому ринку СПГ.

Наголошується, що для диверсифікації маршрутів експорту, забезпечення безпеки постачання і зміцнення провідного становища компанії на міжнародному газовому ринку правління доручило профільним підрозділам продовжити роботу з реалізації «Стратегії ВАТ «Газпром» у сфері виробництва та постачання скрапленого природного газу».

Ухвалено рішення розглянути на одному з найближчих засідань правління питання про нові перспективні проекти у сфері СПГ.

«Ми бачимо, що в умовах посилення процесів глобалізації ринку СПГ, суттєвого підвищення транзитних ризиків, коли підписують ризиковані документи, що ігнорують інтереси Росії, необхідно по-новому подивитися на стратегію у сфері СПГ, проаналізувати доцільність початку реалізації нових проектів у цій сфері», - зазначив під час засідання правління голова “Газпрому” Олексій МІЛЛЕР.

Як повідомлялося, 2008 року ринок СПГ досяг рекордного обсягу - 172,3 млн. тонн (237,8 млрд. куб. м). Його загальна частка в міжнародній торгівлі газом становила 29%. Відповідно до прогнозів, до 2015 року попит на СПГ у світі зросте до 327 млн. тонн на рік внаслідок зростання потреби в природному газі в країнах Атлантичного басейну й насамперед у США.

Задля збереження провідних позицій на світовому газовому ринку ВАТ «Газпром» реалізує «Стратегію у сфері виробництва та постачання скрапленого природного газу».

З 2005 до 2008 року загальний об`єм продажу СПГ Групою «Газпром» досяг 1,84 млрд. куб. м.