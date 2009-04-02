У літньому розкладі з'явилися нові авіарейси (перелік)

Державіаадміністрація повідомляє про появу низки нових авіарейсів у літньому розкладі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра транспорту та зв`язку, голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ.

За його словами, з 29 березня до 24 жовтня цього року діятиме розклад регулярних рейсів, відповідно до якого десять українських авіаперевізників виконуватимуть регулярні рейси за 103 міжнародними маршрутами в 45 країн, 39 іноземних авіакомпаній – за 77 маршрутами в 31 країну. Також п`яти українським авіакомпаніям затверджено розклад на регулярні польоти в межах України за десятьма внутрішніми авіалініям.

Водночас О.ДАВИДОВ зазначив, що з 29 березня в Україні почала виконувати регулярні рейси британська авіакомпанія «ВМІ” за маршрутом Лондон – Київ. Очікується, що в травні почне польоти між Кельном і Києвом німецька низькобюджетна компанія Germanwings, в травні почне польоти російська “Ют Ейр”. Крім того, планується початок польотів за маршрутом Калінінград – Сімферополь російського авіаперевізника KDavia, за маршрутом Тбілісі – Харків - «Грузинських авіаліній». Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» отримала дозвіл на виконання рейсів Львів – Мілан і Сімферополь – Мюнхен, авіакомпанія «Аеросвіт» почне виконання рейсів з Києва до Дюссельдорфа і зі Львова до Тель-Авіва, а також Київ – Астана. Авіакомпанія «Донбасаеро» почне виконувати новий рейс за маршрутом Київ – Вільнюс.

Як зазначив О.ДАВИДОВ, розклад може змінюватися, оскільки надходять нові заявки на польоти. Зокрема, Державіаадміністрація отримала заявку від грецької компанії на рейс Салоніки – Київ. Триває робота з авіакомпанією Air Berlin, яка планує створити базу в Києві, додав заступник міністра.