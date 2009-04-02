У Луганську електрик підпалив себе і директора, вимагаючи зарплати

У Луганську електрик приватного охоронного агентства «Луга-грант» вчора о 15.15 скоїв акт самоспалення в приміщенні офісу.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління МВС у Луганській області.

За словами керівника ЦГЗ Тетяни ПОГУКАЙ, чоловік (1977 року народження) зайшов до кабінету директора агентства з пляшкою бензину у вкрай збудженому стані. Почав вимагати зарплату та погрожувати, що підпалить не лише себе, а й її.

Директор намагалася заспокоїти чоловіка, однак він облив бензином себе і руку директорки, а потім підпалив запальничкою. Обох було госпіталізовано до опікового центру.

Електрик у край тяжкому стані, у нього опіки тіла 3-4 ступеня тяжкості становлять 80%. У директора обпечені руки до ліктів.

Причини, які спонукали чоловіка до такого вчинку, зараз встановлюються. Як стверджує дружина постраждалого, останнім часом чоловік був у пригніченому стані через затримку зарплати. За лютий він отримав лише 264 грн. До того ж, у нього був кредит, який він взяв на придбання мобільного телефону вартістю 1200 грн.