Три дні у відкритому морі: хлопець заснув у надувному батуті на Херсонщині і прокинувся в окупованому Криму

У Криму прикордонники врятували громадянина України, який три доби провів у відкритому морі на надувному батуті, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на прес-службу "прикордонного управління ФСБ РФ в Криму".

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Сигнал про виявлену у Каркінітській затоці (захід півострова) людинуу надійшов у суботу, повідомлення про подію поширене у вівторок. Прикордонний сторожовий катер досяг заданої точки, де виявив хлопця на надувному батуті.

"Після того, як його підняли на борт і надали першу медичну допомогу, з'ясувалося, що потерпілий – громадянин України Дорошенко Михайло Олександрович 1998 року народження. Чоловік перебував у стані середньої тяжкості і був украй виснажений", — повідомили в окупаційному прикордоному управлінні.

Як розповів сам потерпілий — житель Херсонської області, він працював охоронцем в курортній зоні в районі села Лазурне. Розташувавшись на надувному батуті на нічліг біля узбережжя і прокинувшись наступного ранку, Дорошенко виявив, що знаходиться у відкритому морі. Там він провів майже три доби в умовах сильної спеки, оскільки в останні кілька днів температура повітря в тіні в Криму сягає 40 градусів, відсутності води та їжі.

Потерпілого доставили в Центральну лікарню селища Чорноморське, де йому поставили діагноз "тепловий удар, зневоднення організму".