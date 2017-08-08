Рятувався від спеки: у Тернополі чоловік влаштував заплив в калюжі

У Тернополі чоловік влаштував заплив в калюжі. Цікаві кадри очевидці зняли в одному зі спальних районів Тернополя, йдеться в сюжеті "ТСН".

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Веселун лягав, перевертався і навіть плавав у неглибокій калюжі, що утворилася на дорозі. Коли з'являлися автомобілі, він піднімався і регулював дорожній рух. Крім того, чоловік періодично пританцьовував в одних плавках і білих кросівках.

Нагадаємо, раніше в Кремлі показали, як Путін-"мачо" відпочивав в Сибіру. Російський президент показово побував у тайзі, порибалив на каскаді гірських озер, займався підводним полюванням.