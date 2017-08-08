Рятувався від спеки: у Тернополі чоловік влаштував заплив в калюжі
12:41, 08 серпня 2017Курйози
5411 0
Веселун лягав, перевертався і навіть плавав у неглибокій калюжі, що утворилася на дорозі. Коли з'являлися авто, він піднімався і регулював дорожній рух.
Коли з'являлися автомобілі, він піднімався і регулював дорожній рух / ZIK
У Тернополі чоловік влаштував заплив в калюжі. Цікаві кадри очевидці зняли в одному зі спальних районів Тернополя, йдеться в сюжеті "ТСН".
Читайте такожУ Сумах п'яний водій співав патрульним під гітару, поки вони оформляли протокол
Веселун лягав, перевертався і навіть плавав у неглибокій калюжі, що утворилася на дорозі. Коли з'являлися автомобілі, він піднімався і регулював дорожній рух. Крім того, чоловік періодично пританцьовував в одних плавках і білих кросівках.
Нагадаємо, раніше в Кремлі показали, як Путін-"мачо" відпочивав в Сибіру. Російський президент показово побував у тайзі, порибалив на каскаді гірських озер, займався підводним полюванням.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter