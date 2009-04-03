Товарообіг між Україною і Росією в 2009 р. скоротиться

Товарообіг між Україною і Росією в 2009 р., швидше за все, скоротиться порівняно з 2008 р. через світову економічну кризу. Таку думку висловив у Києві журналістам заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій Клепач після українсько-російського бізнес-форуму. За його словами, в перші місяці року товарообіг між країнами впав майже удвічі. Водночас А.Клепач упевнений, що протягом року цей розрив скоротиться.

Заступник міністра повідомив, що на переговорах делегацій двох країн 31 березня - 1 квітня в Києві обговорювалися проблемні питання торгівлі трубами, цукром. За його словами, Росія до кінця року скасує обмеження на постачання української патоки. "Проте перед цим відбудуться ще одні консультації", - сказав він.

А.Клепач зазначив, що підготовка до засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва триває. Утім, він сумнівається, що цей захід відбудеться в квітні.

Об`єми зовнішньої торгівлі товарами і послугами України з РФ за 2008 р. склали 39,885 млрд дол. і збільшилися порівняно з 2007 р. на 18,7%.

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