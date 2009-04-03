Світові ціни на нафту різко підвищилися

00:41, 03 квітня 2009
Суспільство
1875 0

Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 2 квітня на провідних нафтових біржах різко підвищилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у травні склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 52,75 (+4,31) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 52,64 (+4,25) дол./бар.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter