Світові ціни на нафту різко підвищилися
00:41, 03 квітня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 2 квітня на провідних нафтових біржах різко підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у травні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 52,75 (+4,31) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 52,64 (+4,25) дол./бар.
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