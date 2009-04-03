Світові ціни на нафту різко підвищилися

Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 2 квітня на провідних нафтових біржах різко підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у травні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 52,75 (+4,31) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 52,64 (+4,25) дол./бар.

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