Державіаадміністрація стурбована відмовою парламенту

Державіаадміністрація стурбована відмовою Верховної Ради підтримати Повітряний кодекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра транспорту та зв`язку, голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ.

«У вівторок не пройшов Верховну Раду Повітряний кодекс України. Це викликає стурбованість, оскільки ми маємо зобов`язання перед нашими закордонними партнерами щодо увідповіднення нашого авіаційного законодавства міжнародним нормам, зокрема IKAO», – сказав він.

Водночас О.ДАВИДОВ зазначив, що відомство не втрачає надію на ухвалення цього документа цього року.

Нагадаємо, 31 березня ц.р. парламент не затвердив Повітряний кодекс України. Кабінет Міністрів України схвалив Повітряний кодекс України в червні 2008 року.

“Кодекс вирішує три ключові проблеми: він увідповіднює наше законодавство вимогам ІСАО і вимогам Євросоюзу. Крім того, він дає відповіді на всі запитання, пов`язані з аудитами, оскільки в нас були претензії щодо заборон польотів в Європу – ми всі ці питання зняли. І третє – він вирішує питання внутрішнього порядку в аеропортах як єдиного комплексу», – зазначив тоді міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

Також Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що Державіаадміністрація буде реорганізована і замість неї буде створено урядову інституцію у складі Міністерства транспорту та зв`язку.

Довідка УНІАН. Повітряний кодекс України регулює діяльність користувачів повітряного простору України з метою задоволення інтересів України та її громадян і забезпечення безпеки авіації.

Дія Повітряного кодексу України поширюється на всіх користувачів повітряного простору України в частині, що їх стосується, і на території України, і за її межами, якщо закони країни перебування користувача не передбачають іншого.