Сорос: підсумки саміту G20 перевершили очікування

Підсумки саміту лідерів країн "Великої двадцятки" (G20) перевершили очікування – такою є думка відомого американського мільярдера Джорджа Сороса. Зокрема, він привітав ухвалене на зустрічі рішення збільшити бюджет Міжнародного валютного фонду (МВФ) втричі - до 750 млрд дол. З ентузіазмом мільярдер сприйняв і новину про зміцнення фінансового регулювання хеджевих фондів.

Дж.Сорос назвав саміт у Лондоні часом тріумфу для прем`єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна і висловив припущення, що зростання світової економіки може поновитися вже наступного року. Водночас мільярдер заявив, що попри розмови щодо можливого запровадження в майбутньому нової світової резервної валюти - долар ще дуже довго не поступиться своїми позиціями, передає Reuters.