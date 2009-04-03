Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, як в проблемних банках збираються оптимізувати філіальну мережу, від яких відділень фінустанови вже відмовилися і де тепер обслуговуватимуться їх клієнти.

Банк «Київ»

До початку квітня банк скоротив свою філіальну мережу на 14 відділень, з них 9 було закрито в Києві. Клієнтів вже не обслуговують відділення на вул. Л.Українки, 34, Харківському шосе, 58, пр-ті Визволителів, 15, бул. Л.Українки, 34, пр-ті Московському, 8, пр-ті Героїв Сталінграду, 27, вул. Сім`ї Хохлових, 8, вул. Герцена, 17-25, вул. Політехнічній, 5а. Також були закриті відділення в Миколаєві і Житомирі. Як повідомив голова наглядової ради банку «Київ» Віктор Марченко, закривалися неприбуткові відділення або відділення, які обслуговували невелику кількість клієнтів.

Вкладників і позичальників, які обслуговувалися в цих закритих відділеннях, тепер приймають в головному офісі фінустанови на вул. Б.Хмельницкого, 16-22.

Родовід Банк

Першого квітня банк почав масштабну реорганізацію своєї філіальної мережі. Тільки у Києві почали процедуру ліквідації близько 10 відділень Родовід Банку. Так, клієнтів вже не обслуговують в Дарницькому відділенні банку №2, яке розташоване на Харківському шосе, 56, Святошинському відділенні №3 по вул. Академіка Туполєва, 15, а також відділення на вул. Ушинського, 1а, і вул. Перова, 36, вул. А.Ахматової, 31, вул. Милославській, 43, вул. Дмитрова, 5, вул. Авіаконструктора Антонова, 13, пров. Музейному, 4, і вул. Луначарського, 4.

«Всі договори, які обслуговувалися в цих відділеннях, переходять на вул. Мечникова, 2», — сказали в колл-центрі фінустанови. Тимчасовий адміністратор банку Віктор Кравець говорить, що і надалі оптимізуватиме філіальну мережу установи, а також буде скорочувати персонал. Втім, конкретизувати плани — скільки відділень закриють і скільки співробітників скоротять — він не захотів.

Укрпромбанк

З приходом тимчасового адміністратора (20 січня 2009 року) в банку стало на 32 відділення менше. Так, якщо на початку року працювало 323 структурних підрозділи Укрпромбанка, то вже в кінці березня їх стало 291.

У прес-службі установи повідомили, що закривалися тільки неприбуткові відділення. «Під керівництвом тимчасової адміністрації проводиться програма зі скорочення витрат на оренду приміщень, в рамках якої прийнято рішення про закриття 32 нерентабельних відділень», — повідомили в банку.

У колл-центрі фінустанови говорять, що в Києві вже не працюють відділення на вул. Герцена, 10, клієнти, які там обслуговувалися, перейшли у відділення на вул. Мечникова, 32. Також не працює каса банку в с. Петропавловська Борщагівка. З 15 квітня припинить роботу відділення на вул. Голосіївська, 7, а 15 травня — на вул. Русановська Набережна, 16. У м. Сквира відділення Укрпромбанку перестане працювати 9 травня.

Одеса-Банк

Тимчасовий адміністратор фінустанови скоротив кількість відділень з 20 до 19.

Припинило роботу лише одне відділення №1 у м. Одеса по вул. Пушкінській, 54, його клієнтів тепер обслуговуватимуть за адресою вул. Княжа, 32 (м. Одеса).

«Надра»

Банк закрив уже 77 відділень по всій Україні. У Києві закрилося близько 10 відділень і продовжує функціонувати 36. Зокрема не працює відділення на вул. Тургеневській, 15, його клієнти тепер обслуговуються у відділенні на вул. Ярославів Вал, 20, закрито відділення на вул. Волинській, 10, його клієнтів перевели у відділення на пр-т Науки, 35, з бул. Шевченка, 38/40, відділення банку «Надра» переїхало на вул. В.Васильківську, 118. Не працює також відділення за адресою вул. Гришка, 3а.