G20 оприлюднить списки територій «податкового раю»
Країни будуть розділені на три частини
Лідери країн “великої двадцятки” (G20) вирішили оприлюднити списки територій “податкового раю”.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено 2 квітня на самміті в Лондоні.
Згідно з рішенням, перелік буде оприлюднений ОБСЄ.
Водночас, веб-сайт французької газети “Le Figaro” вже оприлюднив ці списки.
За даними видання, загалом всі країни, що відносяться до “податкового раю”, будуть розділені на три частини: “білі”, “сірі” та “чорні”.
До “білого” списку (країн та територій, які дотримуються міжнародних стандартів у податковій сфері і які підписали щонайменше 12 угод, відповідно до міжнародних стандартів), увійдуть: Аргентина, Австралія, Барбадос, Канада, Китай, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гернсі, Угорщина, Ісландія, Ірландія, острів Мен, Італія, Японія, Джерсі, Корея, Мальта, острів Маврикій, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Сейшельські острови, Словаччина, Південно-Африканська Республіка, Іспанія, Швеція, Туреччина, Об‘єднані Арабські Емірати, Великобританія, США та Віргінські острови.
До “сірого” переліку (країн, що пообіцяли дотримуватися міжнародних стандартів, але підписали менше 12-ти угод у цій сфері) увійдуть: Андорра, Ангілья, Антигуа, Барабад, Аруба, Багамські острови, Бахрейн, Беліз, Бермудські острови, англійські Віргінські острови, Кайманові острови, Острови Кука, Домініканська республіка, Гібралтар, Гренада, Ліберія, Ліхтенштейн, Маршалові острови, Монако, Монтсеррат, Науру, нідерландські Антильські острови, Ніуе, Панама, Сент-Кіттс и Невіс, Санта Лучія, Сент Вінсен і Гренадін, Самоа, Сан-Марино, острови Турк і Кайкос, Вануату. Крім того, до “сірого” переліку увійшли Австрія, Бельгія, Бруней, Чилі, Гватемала, Люксембург, Сінгапур, Швейцарія.
До “чорного” списку (країн, що не взяли на себе зобов’язань дотримуватися міжнародних стандартів) увійдуть: Коста-Ріка, Малазійський Лабуан, Філіппіни та Уругвай.