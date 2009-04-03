G20 оприлюднить списки територій «податкового раю»

Лідери країн “великої двадцятки” (G20) вирішили оприлюднити списки територій “податкового раю”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено 2 квітня на самміті в Лондоні.

Згідно з рішенням, перелік буде оприлюднений ОБСЄ.

Водночас, веб-сайт французької газети “Le Figaro” вже оприлюднив ці списки.

За даними видання, загалом всі країни, що відносяться до “податкового раю”, будуть розділені на три частини: “білі”, “сірі” та “чорні”.

До “білого” списку (країн та територій, які дотримуються міжнародних стандартів у податковій сфері і які підписали щонайменше 12 угод, відповідно до міжнародних стандартів), увійдуть: Аргентина, Австралія, Барбадос, Канада, Китай, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гернсі, Угорщина, Ісландія, Ірландія, острів Мен, Італія, Японія, Джерсі, Корея, Мальта, острів Маврикій, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Сейшельські острови, Словаччина, Південно-Африканська Республіка, Іспанія, Швеція, Туреччина, Об‘єднані Арабські Емірати, Великобританія, США та Віргінські острови.

До “сірого” переліку (країн, що пообіцяли дотримуватися міжнародних стандартів, але підписали менше 12-ти угод у цій сфері) увійдуть: Андорра, Ангілья, Антигуа, Барабад, Аруба, Багамські острови, Бахрейн, Беліз, Бермудські острови, англійські Віргінські острови, Кайманові острови, Острови Кука, Домініканська республіка, Гібралтар, Гренада, Ліберія, Ліхтенштейн, Маршалові острови, Монако, Монтсеррат, Науру, нідерландські Антильські острови, Ніуе, Панама, Сент-Кіттс и Невіс, Санта Лучія, Сент Вінсен і Гренадін, Самоа, Сан-Марино, острови Турк і Кайкос, Вануату. Крім того, до “сірого” переліку увійшли Австрія, Бельгія, Бруней, Чилі, Гватемала, Люксембург, Сінгапур, Швейцарія.

До “чорного” списку (країн, що не взяли на себе зобов’язань дотримуватися міжнародних стандартів) увійдуть: Коста-Ріка, Малазійський Лабуан, Філіппіни та Уругвай.