У профспілці кажуть, що шахтарі «Дзержинськвугілля» - на межі вибуху

Шахтарі держпідприємства «Дзержинськвугілля» через невиплату заробітної плати перебувають на межі соціального вибуху, заявляє голова Дзержинської територіальної організації Профспілки працівників вугільної промисловості України Василь ЩЕРБАНЬ.

Про це УНІАН повідомила сьогодні прес-служба ППВП.

За його словами, в трудових колективах ДП «Дзержинськвугілля» ситуація на межі соціального вибуху, вже початок квітня, а люди й досі не одержали зарплату або хоча б її частину за лютий. "Причому перспектив її виплати немає ніяких", - зазначив В.ЩЕРБАНЬ.

Він повідомив, що "бюджетних грошей за статтею держпідтримка на собівартість в об`єднання не надійшло ні копійки, а власних коштів від реалізації вугільної продукції після різкого падіння ціни на вугілля в 3 рази - до 458 грн. (без ПДВ) - ледь-ледь вистачає на половину місячного фонду оплати праці». Лідер ППВП нарікає, що «на всі звернення й законні вимоги Дзержинського теркому профінансувати хоча б основні статті в галузевому міністерстві «годують» людей обіцянками.

Голова профспілок акцентував, що критична ситуація з невиплатою заробітної плати ще більш посилюється загрозою повної зупинки виробництва й видобутку вугілля, оскільки «абсолютно не фінансується розвиток підприємств». «Не вклавши сьогодні кошти на капітальне будівництво й технічне переозброєння, завтра неможливо буде заробити гроші на оплату праці шахтарів, виробництво просто зупиниться. Серйозність ситуації, що склалася, розуміє кожна людина, пов`язана з вугільною промисловістю, тільки в міністерстві не помічають або вдають, що не помічають навислу над галуззю катастрофу», - підкреслив В.ЩЕРБАНЬ, додавши: «Щоб не зупинилися шахти, крім введення нових лав, необхідні двигуни, вибухівка, метал, зубки, молотки тощо. Й причому це необхідно сьогодні, оскільки обладнання щодня виходить із ладу».

Також лідер ППВП повідомив, що у «Дзержинськвугілля» борги за матеріально-технічне постачання досягли вже 27 млн. грн., за пільгове побутове паливо – 4 млн. грн.

Він попередив, що зараз у ДП «Дзержинськвугілля» через борги за енергопостачання знову може повторитися січнево-лютнева ситуація з відключенням електроенергії на шахтах до екологічної броні. За словами В.ЩЕРБАНЯ, на погашення боргів перед ДП «Укренерговугілля» держпідприємству «Дзержинськвугілля» було виділено всього 11 млн. грн., яких вистачило тільки на те, щоб заплатити за спожиту електрику в березні, а за січень і лютий борг так і залишився. «У квітні ситуація повториться, оскільки власних коштів немає, а бюджетні не виділяють», - зазначив В.ЩЕРБАНЬ.