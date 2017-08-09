У Житомирі відкриють анонсований головою ОДА Гундича реперфузионный центр для пацієнтів з інфарктами

У Житомирі відкриють реперфузійний центр для пацієнтів з інфарктами. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, сучасний реперфузійний центр для лікування хворих у передінфарктному стані та хворих із гострим інфарктом планують відкрити у Житомирі вже незабаром. Початок роботи такого центру у Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Гербачевського раніше анонсував голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

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Начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик перевірив хід виконання ремонтних робіт у приміщенні кардіохірургічного відділення лікарні, де буде знаходитись реперфузійний центр.

За його словами, на ремонт приміщення для такого сучасного центру, в якому допомогу одночасно зможуть отримати 12 пацієнтів, з обласного бюджету виділено 1,9 млн гривень. До 24 серпня цього року планують завершити ремонтні роботи та установити обладнання на суму більше 6,2 млн грн.

«Реперфузійний центр із сучасним обладнанням дозволить рятувати щороку сотні життів жителів області. Для початку плануємо охопити пацієнтів з 50-кілометрової зони, потім зі 100-кілометрової, а згодом хворих зі всієї Житомирщини. Майже все необхідне обладнання закуплене. Зокрема, це 3 дихальні апарати, 12 приліжкових кардіомоніторів, багатофункціональні приліжкові панелі з кисневими розетками, спеціальні рециркулятори повітря, дефібриля́тор, шприцові насоси», - цитує прес-служба Житомирської ОДА завідуючого кардіохірургічним відділенням лікарні Миколу Кушніра.

Для роботи реперфузійного центру у режимі 24 години на добу потрібен кваліфікований медперсонал у кількості близько 50 осіб.

Загалом, у Житомирській області щороку реєструється близько 1000 інфарктів. З них 70% – з високим ризиком смертності. В Україні в середньому виникає 50 тисяч інфарктів на рік.

Як повідомляв УНІАН, агентство регіонального розвитку Житомирської області тепер офіційно зареєстровано як юридична особа. Агентство займатиметься залученням інвестицій та розвитком економіки області.