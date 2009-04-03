Аделаджа посвяткував на 2 мільйони доларів

На святкування 15-річчя «Посольства Божого» витрачено близько 2 млн. доларів.

Як повідомляє «Газета по-киевски» (№ 61 від 3 квітня 2009 року) з посиланням на адміністрацію столичного Палацу спорту, в якому проводилися ювілейні святкування, оренда приміщення коштує 80 тис. грн. на день, отже, за три дні «Посольство Боже» витратить 240 тис. грн.

Опитування фахівців з організації свят дало наступні цифри: прокат необхідної відеотехніки і устаткування обійдеться не менше ніж у 20 тис. грн. Плюс 5 тис. грн. – великі плазмові екрани і декорації залу – 20-30 тис. грн.

“Орендувати приміщення не так і дорого, основні гроші йдуть за обслуговування. Зараз пікнік на 100 чоловік на природі коштує десь 30 тис. грн., а захід на 7–10 тисяч людей обійдеться у багато разів дорожче», – розповіли в одному з київських агентств, що займається організацією свят.

Втім, пише газета, основна витрата церкви – не тільки оренда залу і фахівців, а оплата квитків і розселення гостей, які приїхали не тільки з Білорусі і Росії, але й з Нігерії, США, Німеччини і навіть країн Латинської Америки.

Фахівці оцінили витрати пастора Сандея АДЕЛАДЖІ на саме свято в 350–400 тис. грн., а загальний кошторис з доставкою і розселенням гостей - у 2–3 млн. дол. Але за умови, що багато роботи могли зробити самі прихожани – від реєстрації до охорони залу.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління МВС України у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно керівництва компанії «Кінгз Кепітал», висунуло звинувачення С.АДЕЛАДЖІ.

Громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, обвинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.

14 березня слідчі вдруге обрали для С.АДЕЛАДЖІ запобіжний захід – підписку про невиїзд.