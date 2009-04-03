У Харкові знайшли автомобіль інкасаторів, на якому зникли грабіжники

У Харкові знайдено автомобіль інкасаторів Ощадбанку, на якому вчора після їх розстрілу та пограбування зникли нападники.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За інформацією ЦЗГ, автомобіль Ощадбанку “ВАЗ 2109” був знайдений у ході проведення оперативно-розшукових заходів о 23.15 по вул. Володарській у Харкові. На місці працює експертна група.

Вулиця Володарська знаходиться неподалік вулиці Клапцова на Холодній горі, ближче до центру Харкова, кілометрів за 2 від місця нападу на інкасаторів.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня у Харкові було скоєно збройний напад на інкасаторів, унаслідок якого загинули троє осіб, ще одну жінку поранено.

Напад було вчинено близько 18.50 поблизу відділення Ощадбанку, що на вулиці Клапцова у густонаселеному районі міста на Холодній горі.

За даними ЦЗГ нападники, яких щонайменше було двоє, стріляли з автоматичної зброї.

Грабіжники викрали 300 тис. грн.

Підозрювані у скоєнні злочину зникли з місця події на двох автомобілях: ВАЗ 2109, номери якого відомі, та інкасаторському авто ВАЗ 2109.

Слідчо-оперативну групу особисто очолив начальник ГУ МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.