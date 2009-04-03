Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1825/8,2640, до 11:00 звузився спред 8,2100/8,2600, а до 12:00 цінові рівні знизилися до діапазону 8,2050/8,2350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,торги російським рублем стартували котируваннями 0,2430/0,2470, до 11:00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 0,2440/0,2470, і до 12:00 значних рухів не спостерігалося - 0,2450/0,2470. На російському валютному ринку курс долар-рубель знизився, і до 12:00 досяг рівня 33,3245 (-0.2355).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3431/33, а до 12.00 піднялися до рівнів 1,3471/73. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,9877/ 11,1032, до 11:00 ціни встановилися на наступних значеннях - 11,0247/11,0978, а до 12:00 пішли вниз до 11,0180/11,0643.