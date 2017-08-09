Українсько-словацький фільм "Межа" встановив рекорд касових зборів

Українсько-словацький фільм «Межа», переможець Восьмого конкурсу Держкіно, знятий при фінансовій участі України, побив рекорд бокс-офісу. Щоправда, не в Україні, а на іншій своїй батьківщині - у Словаччині. За перший вікенд прокату фільм привернув 70 тис. глядачів, передає "Медіаняня".

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Фільм Пітера Бебьяка, який знімався на кордоні України і Словаччини словацькою компанією Wandal Production і студією Андрія Єрмака «Гарнет Медіа», а також французькою компанією Arsam Intl., підтримали як Держкіно України (в частці 6 млн 969 тис. грн), так і Словацька аудіовізуальний фонд, а ще - програма Creative Europe Media.

Фільм отримав приз на Карловарському міжнародному кінофестивалі за кращу режисуру, а також знайшов там міжнародного дистриб'ютора - лондонську компанію.

В Україні фільм «Межа» вийде в прокат16 листопада 2017 року.