Під час розкопок під Дніпром археологи знайшли скіфську "амазонку" з прикрасами (фото)

Під час розкопок скіфських курганів на території Покровського ГЗК (кол. Орджонікідзевського) археологи з Інститута археології Національної академії наук України зробили сенсаційну знахідку. Про це повідомляє "Днепр Вечерней".

Була виявлена могила в якій знаходилися залишки дівчини. На щастя, могила виявилася не розграбованою і це дозволило зробити сенсаційні висновки. За словами керівника експедиції, кандидата історичних наук Сергія Поліна, дівчина є свого роду амазонкою і швидше за все, загинула в бою.

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Оскільки могила була не порушена, на руках і шиї дівчини були прикраси: браслети і намисто. Ще поруч з нею в похованні були чаша, невелика амфора і сагайдак зі стрілами. Неподалік лежали останки коня.