У Харкові шукають злочинців, які розстріляли трьох інкасаторів (фото)

Злочинці, які 2 квітня у Харкові напали на трьох інкасаторів і розстріляли їх, викрали 300 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив місцевим телеканалам начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

«Вони заволоділи автомобілем інкасаторів, в якому знаходилися гроші, і поїхали вже на двох автомобілях. Як повідомили співробітники банку, в машині знаходилося близько 300 тис. грн. Вони приїхали сюди (в банк), щоб закінчити інкасацію», - сказав В.РАЗВАДОВСЬКИЙ.

За даними Центру зв’язків з громадськістю обласної міліції, нападники, яких щонайменше було двоє, стріляли з автоматичної зброї.

Міліція продовжує розшук злочинців у рамках оголошеного плану «Сирена».

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня у Харкові було скоєно збройний напад на інкасаторів, унаслідок якого загинули троє осіб, ще одну жінку поранено.

Напад було вчинено близько 18.50 поблизу відділення Ощадбанку на вулиці Клапцова у густонаселеному районі міста на Холодній горі.

Підозрювані у скоєнні злочину зникли з місця події на двох автомобілях – “ВАЗ 2109”, номери якого відомі, та інкасаторському “ВАЗ 2109”.

Слідчо-оперативну групу особисто очолив начальник ГУ МВС України в Харківській області В.РАЗВАДОВСЬКИЙ.

Фото Володимира Андрєєва, УНІАН