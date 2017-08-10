ЗМІ повідомили дату поховання екс-нардепа Бережної

Сьогодні, 10 серпня, відбудеться похорон колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Ірини Бережної.

Читайте такожЗ'явилися подробиці ДТП, в якій загинула БережнаРаніше ЗМІ повідомляли, що тіло Бережної передадуть рідним лише тоді, коли хорватські правоохоронці завершать розслідування ДТП, однак згодом стало відомо, що церемонія прощання з Бережною відбудеться 10 серпня. Прощання з екс-депутатом відбудеться в Києво-Печерській Лаврі. Початок заплановано на 11 ранку в Трапезному храмі. Її поховають на одному з київських кладовищ, пишe Hyser. За слова джерела, похорон буде таємним: прийдуть лише найближчі друзі та члени сім'ї загиблої.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП на узбережжі Адріатичного моря в Хорватії. Згодом стали відомими і подробиці трагедії.