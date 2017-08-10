ЗМІ повідомили дату поховання екс-нардепа Бережної
Похорон буде таємним, на нього прийдуть лише найближчі друзі та члени сім'ї загиблої.
Сьогодні, 10 серпня, відбудеться похорон колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Ірини Бережної.
Читайте такожЗ'явилися подробиці ДТП, в якій загинула БережнаРаніше ЗМІ повідомляли, що тіло Бережної передадуть рідним лише тоді, коли хорватські правоохоронці завершать розслідування ДТП, однак згодом стало відомо, що церемонія прощання з Бережною відбудеться 10 серпня. Прощання з екс-депутатом відбудеться в Києво-Печерській Лаврі. Початок заплановано на 11 ранку в Трапезному храмі. Її поховають на одному з київських кладовищ, пишe Hyser. За слова джерела, похорон буде таємним: прийдуть лише найближчі друзі та члени сім'ї загиблої.
Як повідомляв УНІАН, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП на узбережжі Адріатичного моря в Хорватії. Згодом стали відомими і подробиці трагедії.