Легендарний мультфільм у коміксах: "Як козаки енергонезалежність розвивали"
10:36, 10 серпня 2017Суспільство
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Серія коміксів "Як козаки енергонезалежніcть розвивали" розроблена, щоб привернути увагу широкої громадськості до змін у енергетичному секторі.
Винахідлива трійця козаків з улюбленого українцями мультфільму "Як козаки…" стала героями коміксу про розумне споживання енергоресурсів. Грай, Око та Тур у притаманній їм винахідливій манері через комікски показують як розумно економити власні статки та при цьому ще й інвестувати в українську енергетику.
Серія коміксів "Як козаки енергонезалежніcть розвивали" розроблена, щоб привернути увагу широкої громадськості до змін у енергетичному секторі. Автори розраховують, що образи, знайомі українському народу вже 50 років, додадуть емоційного забарвлення та довіри до поточних змін в енергетичному секторі.
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