Тіло загиблого під Мар'їнкою бійця з Пустомит везуть додому, завтра похорон (фото)
Поховають бійця у п’ятницю об 11:00 на місцевому кладовищі у Лісневичах із залученням почесної варти.
Завтра, 11 серпня, на Львівщині проведуть в останню путь загиблого сина України 21-річного Володимира Зейлика. Церемонія поховання героя відбудеться об 11.00 в селі Лісневичі Пустомитівського району, повідомляється на сайті Львівської обласної держадміністрації.
Читайте такожПоблизу Мар'їнки загинув 21-річний боєць батальйону "Донбас" (фото)10 серпня о 20.00 відбудеться парастас у домі сім’ї Зейлик.
Волонтери у соцмережах повідомляють, що тіло бійця якраз везуть додому на Львівщину.
7 серпня у зоні АТО загинув 21-річний боєць батальйону "Донбас" з міста Пустомити, що на Львівщині, Володимир Зейлик. Боєць служив у сухопутних військах. Загинув у районі Мар’їнки. У загиблого залишилися батьки та молодший брат.