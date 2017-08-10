Від Леніна до Дарта Вейдера: журналісти розшукали статуї вождя після масового знесення

Після масового повалення пам’ятників вождю пролетаріату Володимиру Леніну в Україні, іноземні журналісти Нільс Аккерман та Себастьян Гобер вирішили дізнатися, що ж сталося із монументами далі. Про це пише «Новое время».

Загалом, було знесено 1320 пам’ятників Леніну. Так, журналісти знаходили монументи або їхні частини у найнезвичніших місцях: городах, музеях, приватних колекціях та просто на полях. Деякі пам’ятник були розфарбовані у кольори українського стягу.

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«Наприклад, в Одесі місцевий художник перетворив Леніна в Дарта Вейдера - одного з головних персонажів культових Зоряних воєн», - пише видання.

На Чернігівщині художник заніс голову вождя у ліс, щоб вона заростала бур’яном. У Дніпрі голову Леніна передали в міський історичний музей, де вона зберігається на складі. А у Черкасах з Леніна зробили козака.

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