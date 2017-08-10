Триває голосування у фіналі конкурсу "Неймовірні села України 2017", серед яких є селище Червоне з Житомирщини

Триває онлайн-голосування за селище Червоне з Житомирщини у фіналі конкурсу "Неймовірні села України 2017".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у фінал Всеукраїнського конкурсу "Неймовірні села України 2017" вийшло селище Червоне з Житомирської області. За кількістю онлайн-голосів це селище наразі займає друге місце.

Детальніше про те, як проголосувати за це селище, можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА.

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Влада області закликала жителів регіону підтримати Червоне та запросити друзів до голосування. Онлайн-голосування триватиме до 16 серпня включно.

Нагадаємо, фінал Всеукраїнського конкурсу "Неймовірні села України 2017" стартував 16 липня 2017 р. Паралельно з онлайн-голосуванням кожен член експертної ради оцінюватиме села-конкурсанти. Під час підрахунку результатів бали онлайн-голосування та оцінки експертної ради буде зведено до єдиної 50-бальної шкали. Відповідно, максимальний бал для кожного села-конкурсанта за результатами онлайн-голосування — 50, експертної ради — 50. Максимальний бал — 100.