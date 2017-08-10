Результати ЗНО в Україні: найвищий бал з одного предмету отримали 285 випускників
200-бальники з двох предметів – четверо зі Львова, один - зі Львівської області, по одному з Києва, з Чернігова, Одеси та Ужгорода.
За результатами цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання 285 осіб отримали 200 балів з одного предмету.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.
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"285 осіб отримали 200 балів з одного предмету і з двох предметів - 9 осіб отримали 200 балів. Маю сказати, що 200-бальники з двох предметів – четверо зі Львова, один - з Львівської області, по одному з Києва, з Чернігова, Одеси та Ужгорода", - повідомив Карандій.
Він також наголосив, що у Києві 82 200-бальники, у Запорізькій та Харківській області – по 18, у Дніпропетровській – 14, у Закарпатській – 14.