Результати ЗНО в Україні: найвищий бал з одного предмету отримали 285 випускників

13:48, 10 серпня 2017
Суспільство
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200-бальники з двох предметів – четверо зі Львова, один - зі Львівської області, по одному з Києва, з Чернігова, Одеси та Ужгорода.

Найвищий бал з одного предмету ЗНО отримали 285 випускників / фото УНІАН

За результатами цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання 285 осіб отримали 200 балів з одного предмету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

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"285 осіб отримали 200 балів з одного предмету і з двох предметів - 9 осіб отримали 200 балів. Маю сказати, що 200-бальники з двох предметів – четверо зі Львова, один - з Львівської області, по одному з Києва, з Чернігова, Одеси та Ужгорода", - повідомив Карандій.

Він також наголосив, що у Києві 82 200-бальники, у Запорізькій та Харківській області – по 18, у Дніпропетровській – 14, у Закарпатській – 14.

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Теги: #ЗНО в Україні#результати ЗНО в Україні