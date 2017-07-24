У Міносвіти нагадали, скільки у вступників залишилося днів для подачі заяв та перевірки інформації в електронних кабінетах

Вступники зареєстрували майже 155 тис. особистих електронних кабінетів – таку інформацію станом на ранок 24 липня надає ДП «Інфоресурс». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Зокрема, через ці кабінети вступники подали 921 тис. 742 електронні заяви. Загалом же на всі освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр) уже подано 1 млн 456 тис. 767 заяв від 444 тис. 736 вступників.

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У відомстві також нагадали, що реєстрація електронних кабінетів завершується 25 липня о 18.00, а подання заяв – 26 липня о 18.00. Упродовж цього часу вступникам необхідно перевірити в електронних кабінетах статус поданих заяв та коректність відображених у них даних. Відтепер це можна зробити й у смартфонах та планшетах за допомогою мобільного додатку ЄДЕБО «Особистий електронний кабінет вступника» – цей сервіс доступний з 22 липня.

Крім того, в МОН додали, що у разі виявлення некоректних даних вступникам необхідно оперативно написати про це на скриньку vstup_2017@mon.gov.ua, вказавши повністю ПІБ, номер сертифікату ЗНО, серію і номер атестату, стислий опис проблеми, контактний телефон, а також за можливості додати знімки екрану (скріншот).

Як повідомляв УНІАН раніше, міністерства освіти і науки України запустило стартову версію мобільного додатку Єдиної державної електронної бази з питань освіти «Особистий електронний кабінет вступника». За допомогою мобільного додатку вступники можуть відслідковувати статус своїх заяв і результати конкурсів на мобільних телефонах та планшетах. Завантажити його можна безкоштовно за посиланням https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndipit.apstatmon.