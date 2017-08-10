У Києві поховали екс-нардепа від Партії регіонів Бережну

10 серпня у Києві поховали екс-нардепа Ірину Бережну. Її поховали на території Звіринецького цвинтаря, передає ТСН.

Процес поховання пильнували численні охоронці, які допустили до могили лише вузьке коло наближених до загиблої осіб.

Читайте такожПопрощатись із загиблою в ДТП "регіоналкою" Бережною прийшли Лобода та Ані Лорак (фоторепортаж)

Раніше Бережну відспівали у Трапезній церкві, попрощатись з нею прийшли численні зірки шоу-бізнесу, як Ані Лорак, Світлана Лобода, репер Серьога, Анатолій Анатоліч, Ольга Фреймут, Алан Бадоєв, а також колишні колеги за парламентом – Нестор Шуфрич, Дмитро Добкін, Ганна Герман, Євген Червоненко та інші. Церемонія прощання тривала близько двох годин.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у Хорватії. Машина, в якій вона перебувала, вночі зірвалася з серпантину.

Водій та Бережна загинули на місці. 8-річна донька екс-нардепа отримала травми і була госпіталізована у лікарню міста Задар.