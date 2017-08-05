З'явилися подробиці ДТП, в якій загинула Бережна

Як зазначило місцеве видання Zadarski.slobodnadalmacija, аварія сталася о 01:30 за місцевим часом на трасі між хорватськими містами Масляна і Поседарье, передає 24tv.ua.

Читайте такожЕкс-нардеп від Партії регіонів Бережна загинула в автокатастрофіАвтівкою керував 38-річний болгарин, Mercedes також був на болгарських номерах. За інформацією представника місцевої поліції, автівка рухалась у бік міста Поседарья. Але з невідомих причин машина врізалась у ліхтарний стовп на трасі.

Натомість представник консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич заявив, що авто злетіло з серпантину. Кирилич додав, що після розслідування автокатастрофи тіло Бережної передадуть родичам, передає ТСН.

Відомо, що водій і Ірина Бережна загинули на місці. 8-річна донька екс-нардепа отримала травми і була госпіталізована у лікарню міста Задар.

Екс-депутат відзначилась скандальним минулим, Зокрема, Ірина Бережна була серед депутатів, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.