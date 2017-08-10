Знамениті брати Коен готують свій перший серіал для Netflix

ККінематографічний дует Джоела і Ітана Коен створить своє перше телевізійне шоу. Серіал буде називатися "Балада про Бастера Скраггс" і вийде в 2018 році. Про це повідомив стрімінговий сервіс Netflix 9 серпня. В описі шоу говориться: "Вестерн-антологія буде містити шість епізодів про американський кордон, розказаних унікальним і незрівнянним голосом Джоела і Ітана Коен.

У кожному розділі буде відмінна історія про американський Захід. У проекті з'явиться Тім Блейк Нельсон ("О, де ж ти, брат?") в ролі Бастера і багато інших". Ходять чутки, що Джеймс Франко, відомий за роллю Гаррі Осборна в "Людині-павук", теж стане частиною акторського складу нового серіалу. "Коен – далекоглядні режисери, майстерні оповідачі і барвисті лінгвісти. Ми дуже раді, що Netflix став домівкою для повного спектру їх талантів", – йдеться в заяві Netflix.

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"Балада про Бастера Скраггс" – перше телешоу братів Коен, де вони виступлять в якості сценаристів, режисерів і виконавчих продюсерів. Раніше вони продюсували серіал "Фарго", який був знятий на основі їх однойменного фільму 1996 року. Вони також двічі працювали в жанри вестерна: в "Залізній хватці" і оскароносному "Старим тут не місце".