У Литві злочинці намагались продати українців в трудове рабство в Британію (фото)

У Литві прикордонники викрили міжнародну мережу торгівлі людьми, яка планувала вивозити до Британії для примусової праці українців. Про це повідомляє «Європейська правда" із посиланням на повідомлення Служби охорони державного кордону Литви.

Троє громадян Литви та українець, який є головним організатором, відправляли людей в Сполучене Королівство.

Правоохоронці провели обшуки та знайшли дев’ятьох нелегально доставлених українців, яких злочинці планували незаконно вивезти за кордон, і, скориставшись їхньою вразливістю, використовувати для примусової фізичної праці в рабських умовах.

Під час обшуків також було знайдено зброю. Окружний суд Вільнюса дозволив арешт організатора злочинної схеми на 3 місяці. Його спільників арештували на термін від 10 днів до місяця.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Луганській області правоохоронці викрили схему торгівлі людьми для сексуальної експлуатації в Росії.

Встановлено, що мешканка Луганщини вербувала на території області жінок з метою їх подальшої сексуальної експлуатації у Російській Федерації. Зловмисниця завербувала трьох жінок, одна з яких була неповнолітньою. «Напередодні, при здійсненні спроби переправки вищевказаних осіб до Російської Федерації, зловмисницю затримано працівниками Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України у Луганській області в порядку ст. 208 КПК України», - йшлося у повідомленні поліції.