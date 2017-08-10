З наступного року тести ЗНО здаватимуть випускники ПТУ

Наступного року зазнає змін зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови, а тести з української мови та літератури, математики та історії України адаптують для тих, хто має вади зору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

За його словами, у тесті з іноземних мов наступного року з’явиться елемент оцінювання нового виду діяльності, який до цього не практикувався – сприйняття мови на слух. "Буде окремий блок аудіювання", - зазначив Карандій.

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"Крім того, передбачається, що в процесі проходження державної підсумкової атестації буде використано дворівневий тест з рівнем володіння мови Б1 та Б2", - сказав директор УЦОЯО.

Також, планується адаптувати на наступний рік тести з української мови та літератури, математики та історії України для незрячих осіб.

"Ця категорія не є великою, але з точки зору збереження справедливості підходу у плані рівних умов доступу до вищої освіти ,ми це маємо робити і я сподіваюсь, що ми це зробимо на наступний рік", - розповів Карандій.

Окрім цього, наступного року ЗНО з української мови і літератури складатимуть випускники не лише шкіл, а й професійно-технічних навчальних закладів і коледжів, пише Українська правда.

За словами Карандія, ЗНО для випускників ПТУ слугуватиме формою державної підсумкової атестації (ДПА).

"Це відбудеться вперше, дотепер ЗНО не застосовувалося у формі державної підсумкової атестації для випускників професійно-технічних закладів і коледжів. Це дасть можливість порівняти, який рівень підготовки є у школі, профтехзакладі й коледжі. Надалі ми плануємо сформувати єдині вимоги для оцінювання цих випускників", – зазначив він.