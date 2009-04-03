Тепер на міжбанку в гору повзе євро

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1825/8,2640, на 11:00 звузився спред – 8,2100/8,2600, а на 12:00 цінові рівні знизились до діапазону 8,2050/8,2350. На час закриття торгів суттєвих змін не відбулося – 8,2200/8,2350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:00 Національний банк оголосив ціну відсікання з валютної пари долар-гривня – 7,8000 на валютному аукціоні, що проводиться сьогодні.

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2430/0,2470, на 11:00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 0,2440/0,2470, на 12:00 значних рухів не спостерігалося – 0,2450/0,2470. На час завершення торгів котирування не змінилися. На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,3700 (-0,1900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівнів 1,3431/1,3433, на час закриття рівні продовжували залишатися в тому ж валютному коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9877/11,1032, на 11:00 ціни встановилися на значеннях 11,0247/11,0978, а на 12:00 пішли вниз – 11,0180/11,0643. На час закриття торгової сесії цінові показники з євро-гривні зафіксувалися на рівнях 11,0381/11,0643.